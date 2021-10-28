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​Югорчане могут поддержать бренды земляков на конкурсе «Вкусы России»

В конкурсе «Вкусы России» участвуют 14 компаний из Югры

​Югорчане могут поддержать бренды земляков на конкурсе «Вкусы России»
Фото russiantastes.ru

Югорчане могут своими голосами поддержать местные бренды, участвующие в конкурсе продуктов питания «Вкусы России». Это мероприятия организовало федеральное министерство сельского хозяйства, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Для поддержки знакомых и родных вкусов нужно зайти на сайт конкурса russiantastes.ru и отдать голоса трем любым продуктам. Народное волеизъявление по этому поводу будет продолжаться до 7 ноября. Выбор есть – Югра на конкурсе представлена 14 брендами:

– «Сургутский хлеб» (ООО Хлебозавод «Бояр», Сургут);

– «Югорская болотная ягода» (ООО «Югорские традиции», Сургут);

– «Сургутский живой шоколад» (ИП Сенькин Александр Александрович, Шоколадная фабрика Bioshokolife, Сургут);

– «Кондинский Карась» (Община коренных малочисленных народов Севера «Киндаль», Кондинский район);

– «Кондинские белые грибы» (ООО «Регион-К», Кондинский район);

– «Шеркальский Чебак» (Национальная Община «Лангки», Октябрьский район);

– «Сибирские консервы» (ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», Нижневартовск);

– «Сосьвинская селедка» (ИП Давыдков Юрий Викторович, Березовский район);

– «Перепелиные яйца Сингапая» (Крестьянское фермерское хозяйство Капцов Дмитрий Андреевич, Нефтеюганский район);

– «Сингапайский козий сыр» (Крестьянское фермерское хозяйство Пушкарёв Артем Андреевич, Нефтеюганский район);

– «Ханты-Мансийские специи из мха» (ООО «Дикоросы Югры», Сургутский район);

– «Таволожная моченая морошка» (ООО «Ягоды Югры», Ханты-Мансийский район);

– «Югорский мармелад» (Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский», Ханты- Мансийский район);

– «Югорская строганина» (ООО «РГК Молли»).

Всего же в конкурсе участвуют 700 предприятий из 84 регионов России. Участие в конкурсе для бизнеса – не только соревнование вкупе с маркетинговым продвижением товаров, но и возможность научиться важным вещам. Специальная образовательная программа конкурса включает занятия по бизнес-планированию, сотрудничеству с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использованию инструментов господдержки, развития агротуризма и другие темы.


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Сегодня в 20:00, просмотров: 202, комментариев: 0
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