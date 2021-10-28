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​За год в Югре отремонтировали почти 130 дворов

В Югре подводят итоги кампании по благоустройству дворов

​За год в Югре отремонтировали почти 130 дворов
Фото siapress.ru

За 2021 год 129 дворов в Югре были благоустроены. Об этом заявила Наталья Комарова в ходе заседания комиссии совета по развитию местного самоуправления. А с 2017 года число отремонтированных и приведенных в порядок придомовых территорий в округе превысило 300 (это без нынешних 129), сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам Натальи Комаровой, непосредственное участие в благоустройстве приняли 12,8 тысячи жителей региона – это те люди, которые вырабатывали перечень работ, контролировали их проведение и так далее. «В софинансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018, 2019, 2021 годах участвовали депутаты думы автономного округа, фракции «Единая Россия». Из депутатских фондов на эти цели было выделено 108,7, 112,5, 426,8 миллиона рублей соответственно», – добавила губернатор Югры. Суммарно на эти работы было выделено более 750 млн рублей.

Если говорить о Сургуте, то в крупнейшем городе Югры из 6,7 тысяч дворов 733 внесены в список нуждающихся в благоустройстве. Все они значатся в окружной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» и постепенно получат свое финансирование. К слову, в 2021 году в Сургуте благоустроили 32 двора, а на 2022 год заявки поданы уже на 51 двор.


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Сегодня в 19:51, просмотров: 181, комментариев: 0
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