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273 нарушения было выявлено в детских садах Югры

Роспотребнадзор подвел итоги проверок в дошкольных учреждениях ХМАО

273 нарушения было выявлено в детских садах Югры
Фото: siapress.ru

За девять месяцев 80 детских садов в ХМАО подверглось проверке Роспотребнадзора. За это время было исследовано 614 проб, 41 из них не соответствует гигиеническим нормам. На пищеблоках исследовано 807 проб готовых блюд, 17 (2,0%) проб не прошли проверку.

Под контролем управления работают более 450 детских садов, в которых получают дошкольного образования почти 112316 детей. Во всех дошкольных образовательных организациях созданы оптимальные условия для организации полноценного горячего питания в соответствии с примерным 10-дневным меню.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 273 нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проверок выдано 21 представление об устранении нарушений, составлено 309 протоколов об административном правонарушении.

Наиболее распространёнными являются нарушения в части санитарного содержания помещений ДОО, нарушение правил организации питания детей, несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, отступление от утверждённого примерного меню, повторяемость блюд в течение двух последующих дней, нарушения при отборе и хранении суточных проб.

Деятельность дошкольных образовательных организаций остаётся на контроле Управления.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 108, комментариев: 0
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