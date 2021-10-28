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Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО

Жители ХМАО и ЯНАО отмечают востребованными профессии инженера и маркетолога

Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО
Фото: pixabay.com

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и выяснила, какие профессии они считают наиболее привлекательными.

Самой привлекательной вакансией оказалась профессия ИТ-специалиста – ее выбрали 40% респондентов. На втором месте расположились инженеры (28%), на третьем – маркетологи (24%). 17% отметили психологов, по 13% - переводчиков и педагогов. Для 12% наиболее привлекательная профессия – медик, для 11% - дизайнер интерьеров. 10% назвали специалиста индустрии красоты, 9% - HR-специалиста, а 8% - архитектора.

По 6% респондентов выбрали профессии блогера, модели, полицейского, стримера и эколога. На последних строчках оказались космонавт и пожарный – всего по 5% считают эти профессии привлекательными.

«Интересно, что тех, кто считает профессию космонавта привлекательной, больше всего среди представителей сферы транспорта, труд полицейских наибольший отклик вызывает у юристов, а труд пожарных – у рабочего персонала. Добавлю также, что соискатели до 24 лет чаще называли ИТ-специалистов, а от 55 лет - инженеров», - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.


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28 октября в 14:39, просмотров: 1066, комментариев: 0
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