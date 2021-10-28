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14 югорчан скончались от коронавируса за сутки

В ХМАО накануне выявили 250 новых случаев COVID-19

14 югорчан скончались от коронавируса за сутки
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию болезнь перенесли 81 361 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Заболевшие распределились по 18 муниципалитетам ХМАО:

  • Сургут – 82;
  • Нижневартовск – 31;
  • Ханты-Мансийск – 29;
  • Урай – 19;
  • Нягань – 15;
  • Сургутский район – 10;
  • Радужный – 9;
  • Югорск – 8;
  • Когалым – 7;
  • Нефтеюганск – 7;
  • Советский район – 7;
  • Октябрьский район – 6;
  • Лангепас – 5;
  • Мегион – 5;
  • Березовский район – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Нефтеюганский район – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 246 случаях. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 187 пациентов тяжелое, 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.

За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. За сутки излечились 159 человек, за весь период пандемии – 76 035 югорчан.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 294, комментариев: 0
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