В ХМАО накануне выявили 250 новых случаев COVID-19

В Югре за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию болезнь перенесли 81 361 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Заболевшие распределились по 18 муниципалитетам ХМАО:
- Сургут – 82;
- Нижневартовск – 31;
- Ханты-Мансийск – 29;
- Урай – 19;
- Нягань – 15;
- Сургутский район – 10;
- Радужный – 9;
- Югорск – 8;
- Когалым – 7;
- Нефтеюганск – 7;
- Советский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 5;
- Березовский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 246 случаях. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 187 пациентов тяжелое, 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.
За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. За сутки излечились 159 человек, за весь период пандемии – 76 035 югорчан.