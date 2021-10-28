В ХМАО накануне выявили 250 новых случаев COVID-19

В Югре за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию болезнь перенесли 81 361 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Заболевшие распределились по 18 муниципалитетам ХМАО:

Сургут – 82;

Нижневартовск – 31;

Ханты-Мансийск – 29;

Урай – 19;

Нягань – 15;

Сургутский район – 10;

Радужный – 9;

Югорск – 8;

Когалым – 7;

Нефтеюганск – 7;

Советский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Лангепас – 5;

Мегион – 5;

Березовский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 246 случаях. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 187 пациентов тяжелое, 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.

За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. За сутки излечились 159 человек, за весь период пандемии – 76 035 югорчан.