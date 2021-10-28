В Югре изъяли из оборота 11 тонн паленого алкоголя

Два сургутянина и один юганец решили продавать контрафактный алкоголь и безакцизные табачные изделия, но их деятельность вовремя пресекли сотрудники полиции. Всего у горожан изъяли более 11 тонн паленого спиртного и свыше 33 500 пачек сигарет на сумму порядка одного миллиона – товар хранился на складе в Сургуте и Нефтеюганске. Всю сомнительную продукцию злоумышленники купили за пределами округа.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает УМВД Югры.