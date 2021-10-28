Югорские росгвардейцы задержали пьяницу, который угрожал убийством своему знакомому

В Лангепасе росгвардейцы задержали пьяного дебошира, который угрожал убийством своему собутыльнику. Силовики получили информацию о драке и отправились к месту вызова на улицу Мира.

Возле подъезда они обнаружили мужчину с пятнами крови на футболке. Подозреваемый хотел было скрыться, но его задержали.

«В квартире находился мужчина с резаной раной руки, которую в ходе конфликта нанес ему задержанный, высказывая словесные угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело», – сообщает пресс-служба Росгвардии Югры.