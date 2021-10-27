В ХМАО накануне выявили 259 новых случаев COVID-19

В Югре за сутки выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию болезнь перенесли 81 111 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Заболевшие распределились по 17 муниципалитетам ХМАО:
- Сургут – 70;
- Ханты-Мансийск – 40;
- Нижневартовск – 33;
- Урай – 17;
- Сургутский район – 15;
- Радужный – 10;
- Нягань – 9;
- Югорск – 9;
- Мегион – 8;
- Нефтеюганск – 8;
- Советский район – 8;
- Когалым – 7;
- Ханты-Мансийский район – 7;
- Кондинский район – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Октябрьский район – 3.
«На момент выявления у 226 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 259 случаях. Состояние 179 пациентов тяжелое, 131 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.
За весь период от COVID-19 умерли 1 300 человек. За сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии – 75 879 югорчан.