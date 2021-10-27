В Югре спасатели помогли заплутавшему шишкарю выбраться из леса

В Октябрьском районе потерялся югорчанин, который решил собирать шишки в лесу. Спасателям пришлось дважды выезжать на предполагаемое место инцидента. Чтобы помочь мужчине выбраться к людям, представители экстренных служб развернули световую башню и включили сигнальное оборудование, но и это не помогло: пришлось собирать добровольцев и начать прочесывать лес. К счастью, шишкарь был найден.

«Центроспас-Югория» напоминает: если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, когда планируете вернуться. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти», – рассказали в учреждении.