Накануне от COVID-19 скончались девять югорчан

В Югре за сутки коронавирусом заразились 262 человека. За всю пандемию лечение проходили 80 852 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах региона:

Сургут – 72;

Ханты-Мансийск – 35;

Нижневартовск – 27;

Сургутский район – 25;

Нефтеюганск – 18;

Кондинский район – 10;

Нягань – 9;

Советский район – 9;

Радужный – 8;

Когалым – 6;

Югорск – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 5;

Березовский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Урай – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Лангепас – 2;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 261 случаях. По 1 контакты устанавливаются. Состояние 184 пациентов тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период от COVID-19 умер 1 291 человек. За сутки излечились 155 человек, за весь период пандемии – 75 719 югорчан.