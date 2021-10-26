Накануне от COVID-19 скончались девять югорчан

В Югре за сутки коронавирусом заразились 262 человека. За всю пандемию лечение проходили 80 852 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах региона:
- Сургут – 72;
- Ханты-Мансийск – 35;
- Нижневартовск – 27;
- Сургутский район – 25;
- Нефтеюганск – 18;
- Кондинский район – 10;
- Нягань – 9;
- Советский район – 9;
- Радужный – 8;
- Когалым – 6;
- Югорск – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Березовский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Урай – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 261 случаях. По 1 контакты устанавливаются. Состояние 184 пациентов тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период от COVID-19 умер 1 291 человек. За сутки излечились 155 человек, за весь период пандемии – 75 719 югорчан.