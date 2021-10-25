Губернатор Югры получила бустерную дозу вакцины от COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова прошла ревакцинацию от COVID-19. Об этом глава региона рассказала сегодня, 25 октября, во время прямого эфира.

«Вакцинацию я сделала спутником V и ревакцинацию прошла тоже этим же препаратом», – сказала она.

Наталья Комарова привилась от ковида в марте этого года. «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител», - признавалась губернатор. Ровно год назад глава региона переболела коронавирусом.

Отметим, что ревакцинация, то есть введение бустерной дозы вакцины, обязательна в условиях пандемии. Исследования показывают, что третья прививка усиливает антитела и обеспечивает лучшую защиту от вируса.