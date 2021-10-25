Губернатор ХМАО сообщила о скором введении новых ограничительных мер

В Югре введут новые ограничительные меры в связи с нестабильной эпидобстановкой, вызванной коронавирусом. Постановление глава округа подпишет уже сегодня.

«Сегодня будут дополнительно введены меры к уже действующим, влияющим на стабилизацию, улучшение эпидемиологической ситуации и созданию условий для безотказной помощи гражданам. Сегодня подпишу постановление губернатора, направленное на снижение опасности в связи с распространением COVID-19 в нашем регионе», — заявила Наталья Комарова во время прямого эфира.

Напомним, что Владимир Путин ранее потребовал от глав регионов запретить ночную работу увеселительных заведений и ресторанов. Также в некоторых муниципалитетах ХМАО ввели систему персональных QR-кодов.

UPD: О том, какие коронавирусные ограничения ввели в Югре, можно прочитать здесь.