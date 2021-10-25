Губернатор ХМАО сообщила о скором введении новых ограничительных мер

В Югре введут новые ограничительные меры в связи с нестабильной эпидобстановкой, вызванной коронавирусом. Постановление глава округа подпишет уже сегодня.
«Сегодня будут дополнительно введены меры к уже действующим, влияющим на стабилизацию, улучшение эпидемиологической ситуации и созданию условий для безотказной помощи гражданам. Сегодня подпишу постановление губернатора, направленное на снижение опасности в связи с распространением COVID-19 в нашем регионе», — заявила Наталья Комарова во время прямого эфира.
Напомним, что Владимир Путин ранее потребовал от глав регионов запретить ночную работу увеселительных заведений и ресторанов. Также в некоторых муниципалитетах ХМАО ввели систему персональных QR-кодов.
UPD: О том, какие коронавирусные ограничения ввели в Югре, можно прочитать здесь.
И как это будут дополнительно введены меры к уже действующим, влияющим на стабилизацию? На стабилизацию чего?
Ведь уже действующие меры привели к стабильному росту заболеваемости коронавирусом и заболеваемость ОРВИ среди взрослых в Югре в четыре раза превысила эпидпорог.
На стабилизацию роста заболеваемости будут дополнительно введены меры?
Куда еще больше мер, численность населения и так стабильно и неуклонно снижается. Вымрем же все.
«Естественный прирост статистики зафиксировали только в 2014 году (присоединение Крыма). Все остальные годы смертность превышала рождаемость. Население если и росло, то только за счет мигрантов и новых территорий.»
Надо Китай присоединить.