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В Югре анонсировали введение новых антиковидных мер

Губернатор ХМАО сообщила о скором введении новых ограничительных мер

В Югре анонсировали введение новых антиковидных мер
Фото: pixabay.com

В Югре введут новые ограничительные меры в связи с нестабильной эпидобстановкой, вызванной коронавирусом. Постановление глава округа подпишет уже сегодня.

«Сегодня будут дополнительно введены меры к уже действующим, влияющим на стабилизацию, улучшение эпидемиологической ситуации и созданию условий для безотказной помощи гражданам. Сегодня подпишу постановление губернатора, направленное на снижение опасности в связи с распространением COVID-19 в нашем регионе», — заявила Наталья Комарова во время прямого эфира.

Напомним, что Владимир Путин ранее потребовал от глав регионов запретить ночную работу увеселительных заведений и ресторанов. Также в некоторых муниципалитетах ХМАО ввели систему персональных QR-кодов.

UPD: О том, какие коронавирусные ограничения ввели в Югре, можно прочитать здесь.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 935, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:56
А сам губернатор подписать постановление не может?

И как это будут дополнительно введены меры к уже действующим, влияющим на стабилизацию? На стабилизацию чего?

Ведь уже действующие меры привели к стабильному росту заболеваемости коронавирусом и заболеваемость ОРВИ среди взрослых в Югре в четыре раза превысила эпидпорог.

На стабилизацию роста заболеваемости будут дополнительно введены меры?

Куда еще больше мер, численность населения и так стабильно и неуклонно снижается. Вымрем же все.

«Естественный прирост статистики зафиксировали только в 2014 году (присоединение Крыма). Все остальные годы смертность превышала рождаемость. Население если и росло, то только за счет мигрантов и новых территорий.»

Надо Китай присоединить.
Марина Пудовкина
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Сегодня в 18:09
Не понимаю и вряд ли когда-нибудь пойму введение каких-то новых ограничений с учётом того, что и выполнение старых-то никто не контролирует.
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