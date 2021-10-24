10 югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом умерли накануне

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 10 человек.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах Югры. Наибольший суточный прирост – в Сургуте (75), Нижневартовске (25) и Нефтеюганске (23). Летальные случаи зарегистрированы в Березовском районе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Октябрьском районе, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске.

По данным оперативного штаба, в регионе 3 666 активных случая ковида.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 80 326 случаев COVID-19, болезнь унесла 1 270 жизней.