Детский омбудсмен Югры также будет выяснять причины инцидента с выстрелившим в себя ребенком

Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова также выясняет причины инцидента в нижневартовской детской больнице, где мальчик выстрелил в себя из пистолета «Оса». Как сообщает URA.RU, правозащитница не считает, что в произошедшем виновато медучреждение.

«Мы сейчас отработали с директором школы, где учился ребенок, выясняем все обстоятельства жизни семьи мальчика. В скором времени мной будет инициирована комиссия по делам несовершеннолетних с участием инспектора ПДН, представителей власти Сургутского района, органов опеки, социальной защиты, здравоохранения и коррекционной школы, где учился пострадавший», — рассказала корреспонденту информационного агентства уполномоченная по правам ребенка.

Напомним, что инцидент произошел 22 октября. Мальчик нашел огнестрельное оружие в сумке у своего дедушки. Маленькому пациенту провели тяжелую хирургическую операцию.