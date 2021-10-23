В Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде 24 октября

В воскресенье, 24 октября, в восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода.

«По восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местами ожидается налипание мокрого снега, туман, днем усиление ветра до 15 м/с», - сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура ночью -1,+4°С, по северным районам -2,-7 °С, днем +3,+8°С, по северным районам +2,-3 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в воскресенье ожидается дождь, ветер порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха -4,+4°С.

Город готовится к сильным снегопадам в середине недели. На уборку готовы выйти 139 единиц техники.