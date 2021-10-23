249 случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки, умерли 11 человек

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 249 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 11 человек.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах Югры. Наибольший суточный прирост – в Сургуте (66), Нижневартовске (31) и Ханты-Мансийске (28). Летальные случаи зарегистрированы в Березовском, Кондинском, Нефтеюганском районах, Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Сургутском районе, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

По данным оперативного штаба, в регионе 3 569 активных случая ковида.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 80 068 случаев COVID-19, болезнь унесла 1 260 жизней.