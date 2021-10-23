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​Более 80 тысяч жителей Югры заболели ковидом за весь период пандемии

249 случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки, умерли 11 человек

​Более 80 тысяч жителей Югры заболели ковидом за весь период пандемии
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 249 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 11 человек.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах Югры. Наибольший суточный прирост – в Сургуте (66), Нижневартовске (31) и Ханты-Мансийске (28). Летальные случаи зарегистрированы в Березовском, Кондинском, Нефтеюганском районах, Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Сургутском районе, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

По данным оперативного штаба, в регионе 3 569 активных случая ковида.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 80 068 случаев COVID-19, болезнь унесла 1 260 жизней.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 126, комментариев: 0
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