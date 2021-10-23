16+
Логотип Сиапресс
USD  70,8623   EUR  82,4979  

Новости

Больше новостей
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Выстрел в детской больнице Нижневартовска: подробности

Всё, что известно о трагедии в детской больнице Нижневартовска, где ребенок получил огнестрельное ранение

​Выстрел в детской больнице Нижневартовска: подробности
Фото: vk.com/megapolis_hd

В пятницу, 22 октября, около 16.00 в онкологическом отделении детской больницы Нижневартовска прозвучал выстрел. После тихого часа в одной из палат 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета «Оса». Оружие принес в медицинское учреждение дед пациента.

Подробности инцидента – по данным официальных ведомств и телеканалов N1 и «Мегаполис»

10-летний пациент

Мальчик приехал на лечение из Сургутского района. Он воспитывается бабушкой и дедушкой. Мама участие в воспитание ребенка не принимает, а отец неоднократно привлекался за хранение наркотиков, кражу, мошенничество и рецидив преступлений, был в розыске.

В больнице ребенок проходил двухнедельную химеотерапию. Дед приехал, чтобы забрать его домой.

Также, по некоторым данным, ребенок имеет особенности развития.

Откуда пистолет

Пистолет принадлежит 56-летнему деду. Он охотник, в доме много оружия, а травматический пистолет он носит с собой для самообороны. Очевидцы говорят, что оружие лежало в сумке без кобуры.

После трагедии с мужчиной случилась истерика, он пытался выйти в окно. Для стабилизации состояние его госпитализировали в ПНД.

Как ребенок

Жизнь мальчику спасали лучшие хирурги больницы. Операция длилась несколько часов. Состояние удалось стабилизировать, но глаз спасти не удалось.

«Сейчас ребёнку оказывается медицинская помощь, проводятся следственные мероприятия. Мы боремся за жизнь нашего пациента. Родственникам оказывается психологическая поддержка», - прокомментировал главный врач больницы Денис Третьяков.

Состояние ребёнка крайне тяжелое, проведена сложная хирургическая операция. К лечению пациента привлечены специалисты нейрохирургических подразделений Сургутской клинической травматологической больницы, специализирующиеся на подобных травмах

сообщили в пресс-службе медицинского учреждения утром в субботу.

Проверки

В причинах трагедии разбираются депздрав, Следственный комитет и прокуратура.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Следователи рассматривают версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием, а также другие. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия.

О ЧП доложили губернатору Наталье Комаровой. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Всеволод Кольцов.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 299, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 2817
  2. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 1628
  3. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 1523
  4. Любовь зла: американский офицер обольстил пожилую сургутянку и украл ее деньги 1402
  5. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 1300
  6. Большинство югорчан собираются потратить нерабочие дни на сон, путешествие и семью 1089
  7. СМДТ подготовил скидку для привитых от коронавируса сургутян 1032
  8. Депутаты Сургутского района внесли корректировки в бюджет для развития соцобъектов 910
  9. ​За три дня число сургутян, находящихся под ковид-наблюдением, выросло на тысячу человек 299
  10. ​Выстрел в детской больнице Нижневартовска: подробности 299
  1. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3933
  2. ​На пожаре в Нижневартовске погибли два человека 3440
  3. Без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста югорчане больше не смогут посещать общественные места 3213
  4. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 2966
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 2868
  6. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 2817
  7. ​Югорскому гвардейцу пришлось выстрелить в семейного дебошира, который кидался на него с топором 2759
  8. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 2692
  9. ​Главный врач Югры посмотрел «Игру в кальмара»: «Не хватило сильной концовки» 2474
  10. ​Ханты-Мансийск и Нижневартовск обновляют парк общественного транспорта 2472
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13016
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 9761
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8847
  4. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7826
  5. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7268
  6. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 7152
  7. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6732
  8. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6352
  9. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6236
  10. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 5909

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика