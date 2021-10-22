COVID-19 в Югре: за сутки заразились 243 человека, умерли 14 югорчан

За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах Югры. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (63), Нижневартовск (33) и Ханты-Мансийске (29).

Скончались 14 ковид-пациентов. Это – максимум за весь период пандемии. Летальные случаи зарегистрированы в Березовском районе, Кондинском районе, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Октябрьском районе, Радужном, Советском районе, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

Сейчас лечение проходят 3 486 человек. Состояние 191 пациента тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 79 819 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 1 249 человек.