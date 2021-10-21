Югра станет первым регионом, где нефтекомпании будут отрабатывать добычу трудноизвлекаемых запасов

Два нефтеносных участка в Югре официально стали полигонами для отработки добычи трудноизвлекаемых запасов сырья. Об этом рассказал департамент общественных и внешних связей региона со ссылкой на решение Федерального агентства по недропользованию. Теперь «Салымский 3 ТРИЗ» и «Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ» получат специальный правовой статус – там будет отрабатываться федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов» для создания собственных разработок в этой сфере. На обоих полигонах будут работать дочерние структуры «Газпром нефти».

«Поиск новых технологических и инженерных решений для «трудной» нефти позволит подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. В этой работе обозначу немаловажную роль Центра исследования керна, созданного в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана. Мы расширяем его компетенции. Уже в этом году запустим все лаборатории ЦИК», – заявил директор департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

Предполагается, что создание подобных полигонов должно стать стимулом для российских нефтекомпаний усиливать разработку собственных технологий по извлечению «трудной» нефти. В настоящий момент в Югре 43 процента общего объема добычи приходится именно на ТРИЗ, но если найти нужные решения, то до 2030 года только из баженовской свиты можно будет извлекать около десяти миллионов тонн. Отметим, что в этом комплексе залежей, по разным оценкам, может находиться до 2 трлн баррелей нефти, из которых, так же по разным оценкам, технически извлекаемы до 360 млрд баллерей.