Наталья Комарова провела совещание о внедрении цифровизации в строительство

Цифровизация откроет перед строительной отраслью Югры новые возможности – в частности, ускорение прохождения разрешительных процедур. Большой разговор об этом состоялся на совещании под председательством Натальи Комаровой.

«Внедрение новых цифровых продуктов в строительные процессы – приоритет развития строительной отрасли. В этом отношении важное соглашение о взаимодействии заключено правительством региона с главным управлением государственной экспертизы. Мы как партнеры нацелены на снижение административных барьеров при прохождении государственной экспертизы проектной документации инвестиционных проектов, объектов капитального строительства, создание условий для подключения региона к единой цифровой платформе экспертизы. Ресурс позволит органам власти и застройщикам эффективнее управлять строительными проектами, применять современные цифровые продукты», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

В свою очередь, директор департамента строительства региона Кирилл Мыскин рассказал, что вопрос не ограничивается разрешительными процедурами – информационные технологии позволяют значительно повысить эффективность работы девелоперов в принципе: «В рамках развития данного направления планируется создание центра компетенции по информационному моделированию на базе Югорского института развития строительного комплекса. Это позволит более углубленно внедрить данную технологию на территории округа в бюджетном и коммерческом строительстве».

Кроме того, на 2022 год планируется купить и внедрить в производство оборудование для лазерного сканирования строительных объектов – это позволит снизить расходы и ускорить проектно-изыскательские работы.