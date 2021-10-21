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​Наталья Комарова встретилась с «югорской фракцией» в Тюменской облдуме

Прошла встреча губернатора Югры и депутатов, представляющих регион в Тюменской облдуме

​Наталья Комарова встретилась с «югорской фракцией» в Тюменской облдуме
Фото vk.com/nv__komarova

Наталья Комарова встретилась с «югорской фракцией» Тюменской областной думы, чтобы поговорить с вновь избранными депутатами и наметить планы. Всего от округа в «надрегиональную» думу выбрано 15 представителей. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, на совещании парламентарии обсудили с руководством правительства региона текущее состояние дел, реализацию проектов, внесенных в карту развития автономного округа, а также утвердили план работы с гражданами.

«Все инициативы, решения необходимо сверять с ключевым приоритетами, запросами, которые сформировали люди. Обращу внимание на работу над корректировкой стратегического документа по развитию автономного округа. Мы поставили амбициозные цели для этой работы, расширили горизонты планирования. Настроены на то, чтобы жизнь людей стала лучше, – нацелила коллег губернатор Югры. – Каждый из вас вне зависимости от партийной принадлежности – «Югорская фракция». Буду настаивать на том, чтобы именно такую работу вы выстраивали в законодательном органе власти».

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Галины Резяповой, в ходе избирательной кампании нынешние 15 депутатов получили 1288 обращений от югорчан – в частности, расширение до четырех полос дороги, соединяющей Ханты-Мансийск и Сургут с югом области. «Часть из вопросов войдут в наши наказы, однако многие мы отрабатываем уже сейчас. Хочу поблагодарить всех заместителей губернатора, руководителей окружных департаментов за помощь. Мы договорились, как будем работать в интересах югорчан», – резюмировала Галина Резяпова.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 209, комментариев: 0
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