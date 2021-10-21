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Алексей Добровольский: «Ситуация с ковидом в округе остается напряженной»

Глава депздрава прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Югре

Алексей Добровольский: «Ситуация с ковидом в округе остается напряженной»
Фото: siapress.ru

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что ситуация с ковидом в округе остается напряженной. Так, по его информации, которую он предоставил журналистам, фиксируется рост числа заболевших как среди тех, кто обращается за амбулаторной помощью, так и за стационарной.

«Тем не менее, мы идем на упреждение – перестраиваем работы поликлиник и стационаров. Идет увеличение числа коечного фонда: сейчас он составляет 2708 коек, 2158 из которых занято. Ковидные госпитали вернулись в Лянтор, Мегион, Пойковский, Радужный», – подчеркнул Добровольский во время встречи с представителями сургутских СМИ.

Глава депздрава также отметил, что первый запрос, которые делают врачи, работающие в «красной зоне», – это расширение штата. Добиваться увеличения кадров будут за счет привлечения студентов-старшекурсников медицинских вузов, ординаторов (их планируют допускать к работе как с пациентами с COVID-19, так и в других направлениях) и с помощью перераспределения специалистов из учреждений, не оказывающих помощь больным коронавирусом.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 37, комментариев: 0

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