В 14 муниципалитетах Югры на неделю продлили школьные каникулы

В Сургуте и еще 13 муниципалитетах Югры школьные каникулы начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября до 7 ноября. Такое решение принято на оперативном штабе региона в связи с тем, что в регионе растет заболеваемость коронавирусом, в том числе и среди детей. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила директор департамента образования города Ирина Замятина.

Учебным заведениям рекомендовано привлекать детей к онлайн-активностям. Пришкольные лагеря также будут работать только дистанционно.

Ирина Замятина попросила родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации: детям лучше проводить время дома или гулять во дворе, но лучше отказаться от посещения торговых центров и мест скопления людей.

В департаменте образования заверили, что школьникам будут выставлены оценки за первую четверть. Контрольные работы уже написаны. Тем, кому необходимо исправить оценки, смогут сделать это в пятницу и субботу.

Сегодня в Сургуте из-за ковида уже закрыты 176 классов, по ОРВИ – 6. По данным главного врача городской поликлиники №1 Максима Слепова, лечение от коронавируса в городе проходят 518 детей, 27 из них госпитализированы.