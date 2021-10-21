«Югра-Экология» запускает мобильное приложение для приема жалоб от населения

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология» запускает мобильный сервис для приема жалоб от населения на качество оказываемых услуг. Сейчас сервис доступен жителям Ханты-Мансийска, но должен заработать и в других муниципалитетах.

«Можно загрузить приложение для смартфонов, или заполнить форму на сайте регоператора. Нажав на кнопку “Сообщить о проблеме”, можно указать адрес, прикрепить фото и оставить дополнительную информацию, например контактные данные или комментарий. После отправки обращения на экране телефона появляется номер регистрации вашего обращения – чтобы можно было потом проверить статус, узнать, что было сделано. Вся информация дублируется на электронную почту автора жалобы», - сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев добавил, что пожаловаться можно на несанкционированную свалку или переполненную контейнерную площадку.

«Регоператор активно использует все возможные варианты обратной связи: официальная электронная почта – info@yugra-ecology.ru, многоканальная справочная служба – 8-800-222-11-86 и официальные аккаунты в социальных сетях. Общее количество обработанных обращений от потребителей с начала 2021 года – 40 557. Жалоба на невывоз ТКО отрабатывается в течение суток», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в начале октября жители Сургута жаловались на некачественную уборку мусора с контейнерных площадок. В компании «Югра-Экология» тогда ответили, что главная причина несвоевременной уборки – жители дворов, которые паркуют свои машины у мусорок.