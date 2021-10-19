В Югре от коронавируса привились более 600 тысяч человек

В Югре хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 602 тысячи человек, то есть 64,7 процента от тех, кому показана прививка (их немногим более миллиона). Такие данные были озвучены на заседании оперштаба по противодействию пандемии под председательством Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора, на «тепловой карте» портала стопкоронавирус.рф показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 45 процентов – это среднероссийский уровень. Но этого явно недостаточно для решительного перелома в борьбе с пандемией.

Наш регион планирует взять на вооружение рекомендации Минздрава России о борьбе с заболеванием – в частности, использование моноклональных антител в качестве противовирусного препарата, а также некоторые рекомендации по работе с пациентами на ранних сроках заражения, дабы избежать обширного поражения легких.

«В тоже время, самым надежным способом защиты от коронавируса, по мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, остается вакцинация. Среди привитых, тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это граждане без прививки. В конце сентября текущего года всемирная организация здравоохранения также заявила о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации», – заявила Наталья Комарова.