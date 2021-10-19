16+
Логотип Сиапресс
USD  70,9674   EUR  82,6841  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Чаще всего место начальника мечтают занять югорчане без высшего образования

Больше половины жителей ХМАО хотели бы занять руководящую должность

Чаще всего место начальника мечтают занять югорчане без высшего образования
Фото: pixabay.com

66% югорчан от 18 до 55 лет хотели бы занять должность начальника, причем чаще всего на это место хотели бы претендовать мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет (57%). Об этом сообщает исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

«В руководящей должности рядовых сотрудников привлекает более высокая зарплата и статус (33%), возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться (14%), возможность реализации (11%) и профессионального роста (9%), а также легальный способ меньше работать (7%). Больше всего жители Югры хотели бы стать руководителями в сфере добычи сырья, финансов и банковского дела, госслужбе, производстве и IT», – сообщают представители портала.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:31, просмотров: 287, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пять молодых ребят из России и Украины выиграли 1,3 миллиарда рублей на чемпионате мира по Dota 2. Как это? 882
  2. ​Когда и где начнут действовать QR-коды в Югре 766
  3. ​Заболеваемость коронавирусом в Югре бьет рекорды 758
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 719
  5. ​Крупнейшие авиагавани Югры отбрендируют 702
  6. ​Прогнозируем неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных 637
  7. ​Воры-неудачники из Сургута отправятся в колонию 635
  8. ​В Югре водитель без прав сбил столб 601
  9. ​Прокуратура Нижневартовска заблокировала четыре сайта по продаже отрицательных тестов на ковид 544
  10. Россиян защитят от ковида нерабочей неделей 531
  1. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 4406
  2. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 3967
  3. Вартовчанка обвинила доктора роддома в неадекватном поведении и «коровьем шве» 3809
  4. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3564
  5. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 3514
  6. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 3335
  7. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 3332
  8. В нижевартовской детской больнице назначили нового главврача 3272
  9. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 3120
  10. На детской площадке в Сургуте нашли труп мужчины 3037
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12753
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9379
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8734
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8498
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7712
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7138
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6975
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6626
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6530
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6209

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика