Аэропорты Сургута и Нижневартовска станут брендом

Аэропорты Сургута и Нижневартовска ожидает брендирование. Об этом рассказал директор «Скимен Студии» Иоанн Середа во время прямого эфира, который накануне провела губернатор Югры Наталья Комарова.

«Благодаря тому, что нам большую поддержку оказал автономный округ, мы смогли пообщаться с местными жителями, экспертами, работниками архивов и понять, что нефтяная отрасль – очень интересная. Наша главная цель – раскрыть для гостей и жителей Югры личности Фармана Салманова и Виктора Муравленко, сделать аэропорты удобными для посетителей», - рассказал Иоанн Середа.

Итоги работы будет представлен на IV форуме территориального маркетинга и брендинга, который запланирован в ноябре в рамках международного фестиваля креативных индустрий.

Напомним, аэропорты Сургута и Нижневартовска получили имена Фармана Салманова и Виктора Муравленко.

Что касается обновления крупнейших аэропортов региона, то ее проведут не раньше 2031 года.