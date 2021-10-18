Депздрав Югры временно приостановил в медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения

Диспансеризация населения и профилактические осмотры временно перестанут быть доступны для горожан – с таким заявлением выступила губернатор Наталья Комарова на заседании оперативного штаба. Об этом решении население должны оповестить представители территориального фонда ОМС вместе с руководством поликлиник и больницы.

«Мы вынуждены принимать решения по сокращению плановой помощи гражданам. Департамент здравоохранения Югры временно приостановил в медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, углубленную диспансеризацию за исключением обязательных медицинских осмотров внеочередных и углубленных», — прокомментировала губернатор Югры.