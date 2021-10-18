В ХМАО вводятся новые ковидные ограничения, связанные с посещением общественных мест

В Югре вводятся новые правила посещения общественных мест: теперь попасть туда смогут только те, у кого есть при себе сертификат о вакцинации, справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до посещения магазина, кафе, аптеки, учреждений культуры и спорта, других мест общего скопления граждан.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба заявила, что некоторые муниципалитеты региона начнут жить с учетом новых ограничений с 25 октября, по всему округу новое правило распространится только с 8 ноября.

«В организациях, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, не допускается оказание следующих услуг: общественного питания, торговли, осуществление деятельности в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (за исключением предоставления услуг общественного питания на вынос), в том числе в придорожных организациях; услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций, в аэропортах, авто и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; доставки заказов, оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли товарами первой необходимости без предъявления гражданами документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов», – заявила глава региона.