Губернатор Югры прибыла с официальным визитом в Сургутский район

После завершения Евразийского женского форума, проходившего в Санкт-Петербурге, Наталья Комарова прибыла с визитом в Сургут и Сургутский район. Первым она посетила муниципалитет под руководством Андрея Трубецкого. Там она повстречалась с новым составом районной думы, а также ознакомилась с благоустройством, строительством и ремонтами различных объектов.

Губернатору показали, как в поселке Высокий Мыс создается бардовская площадь – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадь территории – 7,2 тысячи квадратных метров. В этом году там положили плитку, провели освещение, установили сцену, амфитеатр и малые архитектурные площади. Завершение всех работ планируется в 2022 году.

В том же поселке в рамках того же нацпроекта модернизируется котельная – она уже готова, специалисты проводят пусконаладочные работы. Бюджету региона и инвестору этот проект обошелся почти в 60 млн рублей.

В Лянторе Наталья Комарова приехала в детскую школу искусств №2, которая обживается в здании после капитального ремонта. Это получилось сделать при помощи нацпроекта «Культура». Благодаря ему в школе обновили кровлю, фасад, крыльцо, двери, окна, инженерные сети, внутренние помещения, а также озеленили территорию и установили видеонаблюдение.