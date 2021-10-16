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​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО приближается к 3,5 миллиона рублей

В Югре средний размер ипотеки вырос на пять процентов

​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО приближается к 3,5 миллиона рублей
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В сентябре 2021 года средний размер ипотечного кредита в Югре составил 3,4 миллиона рублей. За месяц показатель вырос на 5,2 процента – с 3,2 миллиона рублей. Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По среднему размеру ипотеки регион занимает девятое место в стране. Самые дорогие жилищные кредиты в Москве (7,14 млн руб.), Московской области (5,29 млн руб.), Санкт-Петербурге (4,90 млн руб.), а также в Приморском крае (4,12 млн руб.) и Калужской области (4,11 млн руб.).

Средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,35 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5 процента. С начала года данный показатель увеличился на 19,5 процента (в январе 2021 года – 2,80 млн руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 23,9 процента (в сентябре 2020 г. – 2,70 млн руб.).

«В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. Вместе с тем в июле 2021 года данный показатель несколько снизился. В первую очередь из-за изменения условий по программе льготной ипотеки и последовавшего за этим сокращения выдачи. Однако данное снижение оказалось кратковременным - в августе-сентябре средний размер ипотеки вновь стал расти», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Стоит отметить, что из-за роста цен на жилье спрос на ипотеку в сентябре год к году упал более чем на 40 процентов.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 69, комментариев: 0

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