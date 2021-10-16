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​Прокуратура Югры взяла на контроль дело о нападении на полицейского после ДТП

Расследование уголовного дела о нападении толпы на полицейского в Пыть-Яхе контролирует прокуратура

​Прокуратура Югры взяла на контроль дело о нападении на полицейского после ДТП
Фото: vedtver.ru

Прокуратура Югры держит на контроле расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Напомним, 14 октября после в Пыть-Яхе произошло ДТП, одним из участников которого стал полицейский на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу.

Уголовное дело было возбуждено после того, как видео опубликовали в социальной сети. Полиция уже провела собственную проверку. В окружном главке сообщили, что полицейский был трезв.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 627, комментариев: 0

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