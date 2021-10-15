В Пыть-Яхе толпа мужчин устроила конфликт с полицейским после ДТП. Возбуждено уголовное дело

Вечером в четверг, 14 октября, в Пыть-Яхе дорожная авария едва не завершилась самосудом – толпа разъяренных мужчин пыталась вытащить из машины виновника аварии. Видео инцидента опубликовано в паблике «Признавашки Пыть-Ях» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что один из участников аварии сидит в машине ДПС, а вокруг нее – разъярённая толпа, которая не дает служебному автомобилю тронуться с места, несколько человек пытаются вытащить пассажира из машины. Некоторые утверждали, что виновник ДТП пьян.

Авария, которая стала причиной стихийного «митинга», произошла на перекрестке Святослава Федорова и Магистральной. «30-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Камри», предварительно, при повороте налево, на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю автомобиля «Лада Гранта», двигавшемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате ДТП оба водителя получили травмы», - говорилось в сводке дорожных происшествий.

Сейчас уже известно, что за рулем иномарки находился сотрудник ОМВД по Пыть-Яху. Вчера он был в отпуске.

«По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения - трезв. По данному факту проводится проверка. Кроме того, по поручению руководства ОМВД России по г. Пыть-Яху проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имевших место в период оформления дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры сегодня.

В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

«По предварительным данным, 14 октября 2021 года около 20 часов на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются участники происшествия, проверяются действия каждого из них в отношении сотрудника полиции», - сообщили в ведомстве.