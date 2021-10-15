В Югре муниципальный чиновник пойдёт под суд из-за смерти ребёнка

Председатель комитета по муниципальному имуществу администрации Белоярского района обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Напомним, 11 мая 2020 года на реке Казым утонул шестилетний мальчик. Катаясь на велосипеде, ребенок беспрепятственно проехал в опасную зону, где не справился с управлением, съехал в воду и не смог самостоятельно выбраться.

По версии следствия, сотрудник администрации не обеспечил соблюдение обязательных правил по установке ограждений и информационных знаков безопасности, а также не проконтролировал систематическое наблюдение за причалом.

«По данному факту прокуратура города внесла представление в адрес главы Белоярского района с требованием установить ограждение причала и информационные знаки безопасности. Представление рассмотрено и удовлетворено, требования прокуратуры исполнены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщает прокуратора ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.