Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с жителями региона на тему транспорта

Традиционные прямые эфиры Натальи Комаровой продолжаются – после разговора о дорогах следующей темой логично становится транспорт. Об этом губернатор рассказала в своих социальных сетях: «Уважаемые югорчане. Состоявшаяся на этой неделе в прямом эфире встреча по теме «Дороги» получила продолжение. Поступают вопросы, уточнения о статусе ремонтных, строительных работ. Вижу ваши комментарии под анонсом, трансляцией, запрос на продолжение обсуждения транспортной темы. За последние полтора месяца на тепловой карте Центра управления регионом зафиксировано 539 сообщений о нарушениях, неудобных графиках движения общественного транспорта, неудовлетворительных условиях проезда и другое».

В понедельник, 18 октября, в 11.00 глава региона вместе с коллегами выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся транспорта в регионе. Помогать губернатору традиционно будут общественники: основатель сообщества «Автобусы Нижневартовска» Илья Кривич, руководитель Центра развития добровольчества города Нягани Оксана Белогузова, член молодежного совета при главе города, педагог по внеурочной деятельности Полина Новикова, музыкальный терапевт, специалист в работе с детьми инвалидами, руководитель центра речи и творчества «Ты -Музыка» Игорь Сиренко.

А отрабатывать все вопросы и пожелания югорчан будут также члены правительства региона, а также муниципальные главы и кураторы транспортной инфраструктуры. Оставлять свои комментарии и пожеланиями можно в соответствующих постах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Трансляция прямогоэфира состоится в аккаунтах главы регионав «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в группе региона «Югра».