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Запах горящих торфяников в Екатеринбурге добрался до Югры

В ХМАО принесло ветрами запах гари из Екатеринбурга

Запах горящих торфяников в Екатеринбурге добрался до Югры
Фото: pixabay.com

Департамент гражданской защиты населения Югры сообщил о том, что в регион пришел запах гари. Так, по информации ведомства, сообщения из некоторых муниципалитетов начали поступать накануне, 14 октября.

«В период со второй половины дня 14 октября и по текущее время в центральных районах автономного округа присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров. Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров в предшествующем периоде (10-15 октября), дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов. Так по состоянию на 19:00 14 октября на территории города Екатеринбурга, Свердловской области действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 Га», – указано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для здоровья и жизни жителей ХМАО нет – концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы. Тем не менее, ситуация может сохраниться на шесть дней.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 364, комментариев: 0

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