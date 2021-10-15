Всероссийская перепись населения началась сегодня

С сегодняшнего дня в России началась перепись населения. Напомним, что нововведение нынешней переписи — использование волонтерами планшетов вместо традиционных бумажных анкет. Впрочем, для тех граждан, кто все-таки предпочитает бумагу, предоставят именно такие анкеты.

Кроме того, граждане могут не ждать волонтеров и поучаствовать в переписи самостоятельно — в МФЦ или на портале «Госуслуги». После заполнения анкеты они получат QR-код, который нужно будет показать переписчику при его визите.

К слову, никаких подтверждений не требуется: анкеты заполняются со слов граждан.

«Сургут разбит на 692 счетных участка, — комментирует заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов. — В городе организовано 107 переписных участков, задействовано 92 переписчика, которым предстоит посетить 160 тысяч жилых помещений и 9868 домов, в которых проживает приблизительно более 390 тысяч человек».

Перепись продлится месяц — завершится в середине ноября.