Торгово-промышленные палаты Югры и Санкт-Петербурга будут дружить

Торгово-промышленные палаты Югры и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло накануне в северной столице, куда делегация из Ханты-Мансийского автономного округа приехала для презентации экспортного, инвестиционного, промышленного и туристического потенциалов региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Соглашение призвано укрепить связи между предпринимателями двух субъектов федерации, а также развивать профессиональные деловые сообщества в каждом из них. Например, исполнительный директор сельско-хозяйственного потребительско-сбытового кооператива «Ханты-Мансийский» Вадим Титов презентовал коллегам из Питера продукцию из дикоросов. «Мы напрямую заинтересованы в подписанном соглашении, так как это позволит расширить рынок сбыта нашей продукции, мы планируем выходить на федеральные рынки. В нашей продукции есть свои изюминки, фишки и уникальные ингредиенты, не имеющие аналогов в мире», – прокомментировал бизнесмен.

Свои презентации также провели кооператив «Ермак-Агро», Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», ресурсный центр «Югорская коллекция» и другие.

«С торгово-промышленной палатой Югры мы знакомы давно. С удовольствием будем продолжать сотрудничать. Вы - очень привлекательный регион и в сфере туризма, природы, экологии, и нам есть чем обменяться друг с другом», – заявил президент ТПП Санкт-Петербурга Владимир Катенев.