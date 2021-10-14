Санврачи Югры опубликовали список тех, кому необходимо пройти ковид-вакцинацию

В окружном управлении Роспотребнадзора разъяснили, кто попадает под обязательную вакцинацию от коронавируса. Списки опубликованы на сайте ведомства.

Прививка необходима гражданам, которые тяжело переносят новую коронавирусной инфекцию в силу физического состояния здоровья (пожилые люди и граждане с некоторыми хроническими заболеваниями, для которых вирус опасен осложнениями), а также работникам, имеющим профессиональный риск заболевания и распространения инфекции.

В сфере услуг вакцинироваться обязаны:

- работники объектов торговли, включая охранников;

- сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций;

- работники общественного питания, включая охранников;

- сотрудники клиентских подразделений организаций, оказывающих услуги связи;

- работники гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов и т.п. мест временного проживания граждан, включая охранников;

- работники сферы бытовых услуг, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги;

- работники, занятые в оказании государственных и муниципальных услуг;

- работники театров, кинотеатров, концертных залов;

- сотрудники спортивных сооружений, фитнесс-центров, спортклубов.

В сфере транспорта и транспортной инфраструктуры:

- работники пассажирского транспорта общего пользования, включая водителей такси, а также работники вокзалов, аэропортов, речпортов и пристаней, в том числе сотрудников частных охранных предприятий и клининговых кампаний, обслуживающих вокзальный комплекс.

Напомним, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан в Югре введена из-за роста заболеваемости ковидом.