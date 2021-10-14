В Сургуте и Нижневартовске задерживаются десятки авиарейсов

В четверг, 14 октября, города Югры накрыл густой туман. Погода скорректировала расписание крупнейших аэропортов региона – рейсы задерживаются на прилет и вылет в Сургуте и Нижневартовске.

«По информации онлайн табло аэропорта столицы Самотлора, позже запланированного прибудут оба рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» (вылет обратно в столицу также перенесен). Позднее прибудут самолеты S7 из Новосибирска и «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска. Также с задержкой прибудут рейсы авиакомпании «Красавиа» из Красноярска и авиакомпании «СиЛА» из Новосибирска и Ноябрьска. Кроме того, перенесено время вылета вертолета «Нижневартовскавиа» в поселения района – Корлики и Ларьяк», - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Из Сургута не могут вылететь самолеты в московские Шереметьево и Внуково, Махачкалу, Тюмень, Екатеринбург, Белоярский, Ханты-Мансийск и Новосибирск. С задержкой прибудут рейсы из Москвы, Тюмени, Ханты-Мансийска, Омска, Красноярска, Томска и Новосибирска.

По предварительным данным, туман рассеется ближе к обеду.