В Югре планируют за два года вывести управленческие механизмы правительства на новый уровень

В течение двух лет в Югре будет внедрен принципиально новый проект организационно-функциональной структуры правительства. Об этом стало известно на заседании проектного комитета автономного округа под председательством первого замгубернатора Алексея Охлопкова. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, в новой системе предусматривается реализация новых подходов к повышению и оценке уровня компетенции государственных и муниципальных служащих, развитие современных информационных технологий поддержки принятия управленческих решений. В целом же вся обновленная структура и механизмы принятия решений направлены на более оперативное и качественное решение вопросов граждан и бизнеса.

«Удовлетворенность граждан автономного округа качеством и эффективностью принимаемых окружными и муниципальными органами власти решений является ключевым показателем эффективности нашей работы, – заявил по этому поводу Алексей Охлопков. – Данный проект последовательно продолжает направление по унификации и централизации функций, выполняемых региональными органами власти. В этой части проект предполагает централизацию кадровых служб исполнительных органов власти автономного округа».

По словам директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александра Деменко, внедрение новой системы произойдет не позднее августа 2023 года. «Данная проектная инициатива соответствует стратегии социально-экономического развития автономного округа в части необходимости построения системы эффективного государственного и муниципального управления и использования современной модели государственного управления», – подчеркнул госслужащий.

Проектный подход к реализации вопросов управления в Югре действует не первый год. В настоящий момент округ реализует 65 проектов, из которых 47 имеют статус региональных.