Губернатор Югры участвует в третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Наталья Комарова приняла участие в стратегической сессии «Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее» на третьем Евразийском женском форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Губернатор Югры рассказала о текущих приоритетах в экологическом направлении работы автономного округа и подчеркнула, что эти вопросы неразрывно связаны с вопросами женского здоровья, передает департамент общественных и внешних связей региона. По словам Натальи Комаровой, правительство Югры работает над созданием условий и возможностей для повышения качества жизни и самореализации женщин.

«В нашем регионе женщины, работающие в ТЭК, имеют возможность сформировать навыки научно-инновационной деятельности на базе Технопарка высоких технологий, – отметила глава региона. – Будучи его резидентами, они реализуют перспективные проекты. Например, Маргарита Лупунчук, руководитель центра «ЮМАН» – автор технологии превращения органических отходов на месторождениях в полезную биомассу, что позволяет снизить уровень выбросов в атмосферу, вызывающих парниковый эффект».

Наталья Комарова также рассказала аудитории о решениях, которые принимает регион в части снижения углеродного следа и противодействия глобальному потеплению. В частности, про опыт Югры в сокращение варварского сжигания попутного нефтяного газа и направления его в «мирные» цели – сейчас 95 процентов этого ресурса утилизируется разумным образом и не приносит ущерба окружающей среде. В итоге Всемирный банк оценивает автономный округ как одного из лидеров по решению проблемы с попутным нефтяным газом во всей России.

Евразийский женский форум регулярно проходит с 2015 года. Эта площадка объединяет женщин-лидеров со всего мира с целью обсуждения и решения глобальных проблем. Наталья Комарова в совете Евразийского женского форума возглавляет «Евразийского объединения женщин – региональных лидеров».