В Югре для проходящих лечение от коронавируса создадут специальные приложения

Для югорчан, которые проходят лечение от коронавируса, будет создан специальный программный продукт «Цифровое уведомление». Его цель – автоматизация контроля соблюдения самоизоляции гражданами, находящимися на амбулаторном лечении и контактировавших с ними лиц, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Кроме того, департамент информационных технологий региона также создаст систему QR-кодов для привитых и переболевших граждан, чтобы они смогли спокойно посещать общепит, магазины, банки и прочие места, где собирается большое количество людей.

«Мы хотим, чтобы строились школы, детские сады, дома, чтобы можно было пойти на утренник к ребенку, хотим, чтобы автобус ходил по расписанию, дети учились очно, чтобы по первому требованию нам была оказана медицинская услуга, — заявила на заседании штаба по противодействию пандемии Наталья Комарова. — Но все это возможно только в том случае, когда люди здоровы. Но мы не хотим носить маску, соблюдать меры личной безопасности, делать прививку. До тех пор, пока не были приняты соответствующими органами власти решения по соблюдению личной и коллективной безопасности, это был личный выбор каждого из нас. Но когда это решение принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации, должностными лицами, за которыми закреплена такая ответственность, мы обязаны их выполнять».

Стоит отметить, что нагрузка на медицинские учреждения Югры за последние две недели существенно выросла – по словам директора департамента образования Алексея Добровольского, количество заболевающих ежесуточно увеличилось на 35 процентов, госпитализаций стало больше на 18 процентов, а людей, которые лечится дома – на 20 процентов.

При этом вакцинацию хотя бы первым компонентом прошли 582 тысячи человек, то есть 63 процента от установленного плана (там немногим более миллиона). В настоящий момент в регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, которые по профессиональным признакам или состоянию здоровья находятся в группе риска по заражению коронавирусом.