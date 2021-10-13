КПРФ-Югра обратились в прокуратуру с требованием признать постановление об обязательной вакцинации незаконной

Представители отделения КПРФ в Югре подали обращение в прокуратуру с требованием признать незаконным постановление главного санитарного врача региона Майи Соловьевой об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан против COVID-19. Об этом сообщает на сайте регионального отделения партии.

Обращение к прокурору округа Евгению Ботвинкину подписал руководитель фракции КПРФ в Думе ХМАО-Югры Алексей Савинцев.

Прошу Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять надлежащие меры прокурорского реагирования, а именно:

1.) Признать Постановление главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югру от 8 октября 2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты -Мансийского автономного округа — Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям» не подлежащим применению.

2.) Установить и привлечь к ответственности лиц допустивших массовую дезинформацию жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о, якобы имеющем место, вступлении в силу вышеуказанного постановления

Напомним, об обязательной вакцинации отдельной категории граждан в Югре стало известно на минувших выходных.

«Обязательной вакцинации с 11 октября подлежат контингенты риска: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие. Кроме того, должны вакцинироваться лица из категории контингентов риска: работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях социального обслуживания», - говорилось в сообщении окружного управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в Югре растет число заболевших коронавирусом, тех, кто переносит болезнь тяжело, а также число летальных случаев. В медицинских учреждениях округа увеличивают число коек для ковид-пациентов. Специалисты убеждены, что вакцинация – единственный действенный способ профилактики заражения ковидом. Это подтверждает статистика ряда российских ковид-госпиталей.