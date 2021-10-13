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«Наложили пять швов»: детский сад в Югорске проверит прокуратура после серьезной травмы ребенка

В Югорске против детского сада начали прокурорскую проверку после сообщения о травле ребенка

«Наложили пять швов»: детский сад в Югорске проверит прокуратура после серьезной травмы ребенка
Фото: ЧП | Югорска и Советского района, siapress.ru

В Югорске начались разбирательства из-за сообщения в соцсетях о ребенке, который травмировался в детском саду «Якорек». По словам отца дошкольника, накануне, 12 октября, ему позвонила супруга и попросила забрать сына.

«Наш ребенок получил серьезную травму (по итогу наложили пять швов). Сотрудники Д/С по телефону сказали жене, что они не вызывают скорую помощь и это полностью проблема родителей, чтобы отвести ребенка в больницу. Как вам такое? Конечно, сорвался с работы на всех парах в детский сад, и когда увидел окровавленного ребенка, который лежит в медпункте, орет от боли, а они даже не позвонили в скорую помощь, то здесь, наверное, воздержусь полностью от комментариев... Как так? Почему нельзя вызвать скорую? Почему надо ждать родителей если ребенок получил такую серьезную травму?» – пишет у себя в посте мужчина.

Горожанин также сообщил, что ранее замечал некорректное поведение со стороны воспитателя – якобы она, со слов дошкольника, била его руками, отрезала веревочки на шапке, которые не смогла развязать. По мнению родителя, после его жалобы заведующей учреждения, сотрудница стала стравливать детей:

«Сейчас ребенок говорит, что на территории Д/С его толкнул Максим. Я знаю своего ребенка, он не обманывает и не сочиняет... Месяц назад мне заведующая пообещала, что воспитатель больше не поднимет руку на ребенка, так и произошло, но приблизительно и с того же времени мой ребенок стал регулярно говорить про какого-то Максима, который начал его обижать... Так вот, я бы хотел, чтобы руководство Д/С инициировало проверку на предмет затравливания ребенка со стороны воспитателя через других детей, например, того же Максима. Это моя версия», – подчеркнул местный житель.

В прокуратуре уже прокомментировали данный инцидент:

«По предварительной информации 12 октября 2021 г. ребёнок получил травму во время прогулки на территории детского сада «Якорек» Югорск. Также прокуратура проверит информацию о возможном применении насилия к ребёнку со стороны работников дошкольного образовательного учреждения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба ведомства.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа. Следственный комитет также проводит свою независимую проверку.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 600, комментариев: 0

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