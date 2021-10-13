Сотрудники ДПС проверят водителей на трех югорских автодорогах

Сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции массово проверят водителей на признаки опьянения за рулем. Так, 15 октября инспектирование пройдет на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», а 16 октября – на дорожных участках «Нефтеюганск – левый берег р. Обь» и «Подъезд к г. Сургут».

Мероприятие направлено на профилактику ДТП по вине водителя, управляющим автомобилем в состоянии опьянения. Только за вчерашний день было задержано пять водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, сообщает Госавтоинспекция Югры.