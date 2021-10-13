В Югре зарегистрирован суточный максимум смертей ковид-пациентов

За минувшие сутки в Югре от коронавируса умерли 12 ковид-пациентов. Это максимальный суточный прирост летальных случаев за весь период пандемии. Умерли пациенты в Белоярском районе, Мегионе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Нижневартовске, Нягани, Октябрьском районе, Сургуте, Сургутском районе, Урае, Ханты-Мансийском районе и Югорске.

Новые заболевшие зарегистрированы в 20 муниципалитетах – коронавирус подтвержден за сутки у 218 югорчан. Наибольший суточный прирост показали Сургут (48), Ханты-Мансийск (34) и Нижневартовск (20).

Сейчас от коронавируса лечатся 2801 человек. Состояние 167 пациентов тяжелое, 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии подтверждено 77 743 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 1159 человек.