Мегионцы стали массово жаловаться на работу KFC в их городе

Точка KFC в Мегионе продолжает вызывать ажиотаж у населения: в соцсетях появился наплыв жалоб от горожан. Чаще всего югорчан возмущает недостача позиций в заказе, долгое ожидание, подача холодной пищи. Часть негативных отзывов опубликовали в паблике «ЧП МЕГИОН».

Авторы поста отметили, что представители клиентской службы предлагают решать проблемы сразу после обращения на официальную страницу.

Напомним, что после открытия точка общепита стала пользоваться особой популярностью – горожане заполонили KFC. Сообщается, что число заказов перевалило за полсотни, а часть людей ожидала своей очереди на улице.