В Екатеринбурге задержали югорчанина, который совершил жестокое убийство на парковке у ТЦ

В Екатеринбурге задержали 34-летнего жителя Урая, которого подозревают в убийстве. Преступление совершено в октябре прошлого года у торгового центра «Армада». Злоумышленник жестокого расправился с оппонентом, расстреляв его из боевого пистолета и нанеся несколько колото-резанных ранений. После расправы убийца скрылся.

Следователи установили, что преступник жил в столице Урала, соблюдая все меры предосторожности: официально не трудоустраивался, своими личными документами не пользовался, проживал на съемной квартире. Однако совместными усилиями правоохранителей двух регионов его нашли.

«Несколько дней назад, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, место нахождения злоумышленника установлено, он задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре и доставлен к следователю. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 222 и п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ (убийство, незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, хулиганство с применением насилия). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, убийство на парковке торгового центра произошло днем 15 октября 2020 года. Причиной конфликта стала любовь обоих мужчин к одной девушке.