Глава ХМАО заявила о возобновлении системы «Цифровое уведомление»

В Югре возобновляется система QR-кодов и системы «Цифровое уведомление» на выход из дома для зараженных и контактных лиц. Так, коды будут расположены в местах общественного скопления, среди которых: объекты торговли, питания, финансовых и услуг связи. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор региона Наталья Комарова.

«Поручаю подготовить предложения по адаптации государственной информационной системы самоконтроля передвижения граждан в период режима повышенной готовности «Цифровое уведомление». С целью автоматизации контроля соблюдения самоизоляции жителями, находящимися на амбулаторном лечении и контактировавших с ними лиц», — сообщила глава ХМАО.